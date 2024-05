Nicht nur in der Vorbereitungszeit, auch an der WM selbst teilen sich jeweils zwei Spieler ein Zimmer. Wer von Anfang an dabei ist, bildet bis zu sechs Wochen lang eine Schicksalsgemeinschaft. Die Vorbereitung der Nati läuft bereits während der Playoffs und dauert rund vier Wochen. In dieser Zeit stossen laufend neue Spieler zum Team, die in der Liga mit ihren Mannschaften ausgeschieden sind, andere verlassen es. Auch die Legionäre aus der NHL rücken ein. Dadurch entstehen stets neue Konstellationen. Total 40 bis 50 Spieler leben so auf engstem Raum zusammen. An der WM stehen noch 25 Sportler im Aufgebot.