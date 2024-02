Er teilt seine eigenen Erfahrungen mit Büssi und schreibt aufmunternd: «Nach den Premierenkritiken von Viktors Programm 1990, Viktors Spätprogramm 1995 und Giacobbo/Müller 2008 wissen auch heute wieder hochkompetente Kritiker-innen, dass Late Night so nicht funktioniert. Das kommt gut, Büssi!» Sollte die Kritik Stefan Büsser also zu sehr zu Herzen gehen, kann er sich also immer noch an seinen Kollegen Viktor Giacobbo wenden, der ihm offenbar gerne mit gutem Rat zu Seite steht. Und schliesslich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen – mit der Zeit wird Stefan Büsser sicher auch sattelfester und gelassener mit dem Format und die Kritik wird in Lob umschlagen.