«Man muss die Frauen machen lassen!»

Viktor Giacobbo ergreift Partei für die Comedy-Frauen

Wer soll die Nachfolge von Dominic Deville in der SRF-Late-Night-Show antreten? Dass nur Männer in der Auswahl stehen, sorgte jüngst für Aufruhr in der Comedy-Szene. In seinem Podcast nimmt jetzt auch Viktor Giacobbo Stellung – und unterstützt die Frauen.