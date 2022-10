Um Gemeinsamkeiten geht es auch beim Treffen von Viola Amherd mit Albin Kurti, dem Premier von Kosovo. «Ich bewundere seine positive und hoffnungsvolle Art. Mitglieder seiner Familie sind im Krieg getötet und vergewaltigt worden. Aber er engagiert sich trotzdem mit viel gutem Willen.» Auf Kurtis Agenda stehen Korruptionsbekämpfung und Stärkung der Rechtsstaatlichkeit. Und: «Er will die Abwanderung der Jungen stoppen», so Amherd. Eine aktuelle Jugendstudie hat ergeben, dass fast die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen ihr Land gern für immer verlassen möchten. Die einheimische Künstlerin Ermira Murat hat gar ein Wandgemälde gestaltet mit den Worten: «I don’t want to live, I want to leave» – «Ich will nicht leben, ich will gehen».