Im Theaterstück «Das perfekte Geheimnis» motiviert Viola Tami als Gastgeberin Eva ihre Freunde, alle Nachrichten, die sie auf dem Handy bekommen, am Tisch laut vorzulesen. Im Video legt die Schauspielerin ihr eigenes Telefon offen, zeigt ihre letztes Email, Bild und ihre Notizen und nimmt euch hinter die Kulissen des Bernhard Theaters mit. Sina Albisetti
Neues Theaterstück «Das perfekte Geheimnis»

Viola Tami legt die Karten – oder das Handy - auf den Tisch

In ihrem neuen Theaterstück müssen die Freunde von Viola Tami, beziehungsweise ihrer Figur Eva die Hosen runterlassen. Oder besser gesagt: Die Handys offen legen. Und dabei kommen so allerlei Geheimnisse zu Tage.

Unter guten Freunden gibt es keine Geheimnisse? Wohl kaum. Das beweist das neue Theaterstück «Das perfekte Geheimnis» mit Viola Tami (44) in der Hauptrolle. Bei einer Dinnerparty legen die Gäste ihre Handys auf den Tisch. Wer eine Nachricht bekommt, muss diese laut vorlesen – vor versammelter Runde. Kneifen ist keine Option. Dabei stellt sich immer mehr heraus, dass die Runde sich wohl doch nicht so gut kennt, wie anfangs vermutet. Und so kommen allerlei Geheimnisse ans Licht.

Für die Schweizer Illustrierte macht Viola Tami kein Geheimnis aus ihrem Handy, zeigt fröhlich, um was es in ihrer letzten E-Mail gin, welches Bild sie zuletzt gemacht hat und was in ihren Notizen steht. Ausserdem nimmt sie uns mit hinter die Kulissen des Bernhard Theaters und zeigt, wie sie und ihre Co-Stars sich für die Show parat machen. Welche Geheimnisse dabei noch so herauskommen und mit welchem ungewöhnlichen Hintergrundgeräusch Viola Tami abends einschläft, das erfahrt ihr im Video.

Von Sina Albisetti und san vor 56 Minuten
