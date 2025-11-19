Viola Tami legt die Karten – oder das Handy - auf den Tisch

Für die Schweizer Illustrierte macht Viola Tami kein Geheimnis aus ihrem Handy, zeigt fröhlich, um was es in ihrer letzten E-Mail gin, welches Bild sie zuletzt gemacht hat und was in ihren Notizen steht. Ausserdem nimmt sie uns mit hinter die Kulissen des Bernhard Theaters und zeigt, wie sie und ihre Co-Stars sich für die Show parat machen. Welche Geheimnisse dabei noch so herauskommen und mit welchem ungewöhnlichen Hintergrundgeräusch Viola Tami abends einschläft, das erfahrt ihr im Video.