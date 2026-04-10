Vize-«Miss Schweiz» Rekha Datta war mit einer Frau zusammen

Beziehung mit einer Frau war «eine schöne Phase»

Ihr Partner ist hingegen ein richtiger Vorzeige-Papi. Er unternehme viel mit seiner Tochter, und sie dürfe bei ihm ganz sie selbst sein. Doch dass Datta schliesslich eine klassische Vater-Mutter-Kind-Familie haben würde, war nicht immer ganz klar. Im Podcast kommen Datta und «Jontsch» plötzlich darauf zu sprechen, dass ihr Leben vorübergehend eine ganz andere Richtung einschlug. «Ich habe einmal mitbekommen, dass du mit einer Frau in einer Beziehung warst. Hat das gestimmt?», fragt sie der Podcast-Host unverblümt.