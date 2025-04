Markus Herzog-Osotonu (63)

Beruf: In Frühpension. Ehemaliger Teamleiter bei der Valiant Bank.

Leben in Zahlen: Mit seiner Frau Fuata Herzog-Osotonu, 65, die von Rotuma stammt und die er 1987 in San Francisco kennenlernte, bewohnt Markus heute auf den Fidschi-Inseln ein eigenes Haus. Für Essen und Trinken (inkl. Wein) gibt das Paar monatlich 300 bis 400 Franken aus. Ein Toastbrot kostet rund 90 Rappen.

Begonnen haben die Auswanderträume 2014. Die Familie seiner Frau besitzt Land auf Rotuma, und deshalb dürfen sie ohne Bewilligung ein Haus samt Gästezimmern direkt am Meer bauen. Im Juli 2019 wanderte das Paar aus. Ehemann Markus sieht es auch als Dankeschön an seine Frau, die 31 Jahre mit ihm in der Schweiz lebte. Alle zwei Jahre besuchen die beiden ihre Kinder in der Schweiz.