Vom Aargau ins norwegische Inderøya

Pia Gygax (55) & Marc Koch (48)

Beruf: Sie ist Malerin, er Schreiner.

Leben in Zahlen: Das verheiratete Paar kaufte vor vier Jahren einen Bauernhof mit 190 Hektaren Land. «Wir verdienen mit dem Hof, der Vermietung unseres Ferienhauses Hamran und je einer Einzelfirma, die wir betreiben, genug zum Leben. Der Hof gilt in Norwegen als Firma.» Ein Kilo Brot gibts in Mosvik für 5 Franken, der Coiffeur kostet 70 Franken.

Nach unserem Kennenlernen standen Marc und ich in einem Autostau, und uns wurde klar: Die Schweiz ist zu eng geworden. Seit unserer Kindheit träumten wir beide davon auszuwandern, aber wir hatten jeweils den «falschen» Partner. Im August 2021 erfüllten Marc und ich uns in Norwegen unseren Auswanderertraum.