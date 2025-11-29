Vom Aargau ins norwegische Inderøya

Aktuell bewegt uns die Frage, wie der bevorstehende Winter wird, ist doch das Wetter hier oben genauso wunderschön wie erbarmungslos.
Wenn wir morgens aufwachen, höre ich Vogelgezwitscher, und mein Mann hört meinen Wecker.
Zum Frühstück essen wir unser selbst gemachtes Brot mit Butter, selbst gemachter Konfi, dazu gibts direkt aus der Schweiz importierten Käse und Eier von unseren eigenen Hühnern.
Zur Arbeit laufe ich nebenan in den Stall oder ins Büro, und mein Mann fährt mit dem Auto zu seiner jeweiligen Baustelle.
Unser Arbeitstag dauert je nach Saison an extrem strengen Tagen durchaus mal bis zu 24 Stunden.
Am Feierabend gönne ich mir: Mit Tieren gibts nie Feierabend!
Typisch norwegisch an uns ist unser gemütlicher, stressfreier Fahrstil – und die norwegische Landesflagge vor unserem Gästehaus.
Touristen aus unserer Heimat zeigen wir die wunderbare Natur und natürlich die schöne Aussicht von unserem Zuhause auf den Trondheimfjord.
Unterschätzt werden hier die Fahrzeiten von einem Ort zum nächsten.
Am meisten stört uns an Norwegen, dass die Norweger beim Autofahren und vor allem beim Abbiegen nie blinken.
Von der Schweiz vermisse ich: Käse, Dörrbohnen und Saucissons.
Die Schweiz kann von Norwegen lernen, das Datenschutzgesetz zu lockern, nicht alles ganz so eng zu sehen – und vor allem nicht «bünzlig» zu sein.
Schweizer Politik verfolgen wir: fast gar nicht.
Wir würden zurückkehren, wenn: Das kommt für uns beide gar nicht infrage. Obwohl es harte Arbeit bedeutet, fühlen wir uns hier viel freier als in der Schweiz.
Unser Tipp an andere Auswanderer: Träumt nicht euer Leben lang davon, sondern macht einfach!
Die Fakten zur Person
Beruf: Sie ist Malerin, er Schreiner.
Leben in Zahlen: Das verheiratete Paar kaufte vor vier Jahren einen Bauernhof mit 190 Hektaren Land. «Wir verdienen mit dem Hof, der Vermietung unseres Ferienhauses Hamran und je einer Einzelfirma, die wir betreiben, genug zum Leben. Der Hof gilt in Norwegen als Firma.» Ein Kilo Brot gibts in Mosvik für 5 Franken, der Coiffeur kostet 70 Franken.
Nach unserem Kennenlernen standen Marc und ich in einem Autostau, und uns wurde klar: Die Schweiz ist zu eng geworden. Seit unserer Kindheit träumten wir beide davon auszuwandern, aber wir hatten jeweils den «falschen» Partner. Im August 2021 erfüllten Marc und ich uns in Norwegen unseren Auswanderertraum.