Vom Bähnler-Sohn zum Multimilliardär

Weil sich Ypsomed dazu entschied, gross in das vor allem wegen der Abmagerungsspritze boomende Geschäft der Pen-Spritzen zu investieren, ging Willy Michel «back to the roots»: Er kaufte im August dieses Jahres Ypsomed das ganze Geschäft mit den Insulinpumpen für 420 Millionen Franken ab und integrierte es in die neu von ihm gegründete TecMed. «Das war ein heikler Kauf, quasi aus dem eigenen Unternehmen heraus.» Doch der Preis sei fair gewesen, sie hätten ihn von drei unabhängigen Institutionen überprüfen lassen. Das grosse Ziel: «Wir wollen die weltweit kleinste, nur 25 Gramm leichte, auf die Haut klebbare Patch-Insulinpumpe auf den Markt bringen.»