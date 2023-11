Chris von Rohr sitzt zu Hause in Solothurn am grossen Esstisch und zieht seine alte Schreibmaschine zu sich hin. «Hör dir mal den Sound an», sagt er und fängt an, mit zwei Fingern den Queen-Song «Another One Bites the Dust» in die Tastatur zu hämmern. Chris von Rohr hat das Glück gefunden. «Wenn ich morgens aufstehe und mir nichts wehtut, bin ich nicht etwa tot – sondern glücklich!», sagt der Krokus-Rocker. «Weil ich den ganzen Tag machen kann, was mir Freude bereitet. Wenn ich da nicht happy wäre, kann mir auch niemand mehr helfen.» Er komponiert Songs, malt im Garten oder schreibt Texte. «Als Schweizer haben wir schon ein unfassbares Glück, hier leben zu dürfen.»