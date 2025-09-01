Vom kleinen Cowboy zum grossen WAM

Was inspiriert Sie nach 55 Jahren auf der Bühne noch heute, jeden Tag Ihr Bestes zu geben?

(Lacht.) Grundsätzlich ist es das Gefühl von einem Hamster im Rad. Der läuft und läuft – und kann nicht abspringen. Aber im Ernst: Zum einen ist es die Faszination meines Berufs. Das Metier fordert mich jeden Tag neu. Zum anderen sehe ich jede Vorstellung als Premiere. Wenn ich abends ins Theater komme, sitzen da Besucher, die das Stück zum ersten Mal sehen. Meine innere Überzeugung ist, dass sie alle ein Anrecht auf eine Premierenvorstellung haben. Ich kann mich nicht auf die Bühne stellen und sagen: «Mir stinkts!» Mein Beruf ist mein Leben. Ich habe das Glück, dass dieser Beruf mich ausgesucht hat. Ich selbst habe nicht viel dazu beigetragen. Er ist mir zugeflogen. Ich habe den schönsten Beruf und nie das Gefühl, etwas anderes machen zu wollen.