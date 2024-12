Vom Pult an die Réception

Genauso liebt es Nicole Pfammatter, die seit zwei Jahren mit Hotelplan Schweiz den grössten Reiseanbieter des Landes als CEO führt und in dieser Funktion über 500 Angestellte unter sich hat. Dass der Mutterkonzern Migros die erfolgreiche und profitable Tochter verkaufen will, ist seit fast einem Jahr bekannt, die Unsicherheit über die Zukunft schwebt über der Belegschaft. Doch die Schweiz-Chefin lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. «Es kommt, wie es kommt. Also machen wir das, was wir am besten können: für unsere Kundschaft die attraktivsten Angebote an den schönsten Reiseorten aushandeln und aussergewöhnliche Reiseerlebnisse schaffen.»