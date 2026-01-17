Vom Thurgau an den südlichsten Zipfel Chiles

Susanne Widmer (41)

Beruf: Studierte Geografin und Reiseleiterin.

Leben in Zahlen: Lebt mit Partner Claudio in einem alten Haus auf dem Land, ihr Monatslohn beträgt 1200 Franken. In Punta Arenas gibts ein Weissbrot für 2, ein Vollkornbrot für 8 Franken, der Coiffeurbesuch kostet etwa 20 Franken.

Fasziniert von Patagonien will sie wissen, ob sich die Realität mit ihrer Vorstellung deckt. 2017 fängt sie als Freiwillige in einem Unternehmen an, das ein touristisch-wissenschaftliches Projekt zur Walbeobachtung in der Magellanstrasse führt. Sie ist als Reiseleiterin, im Bereich PR, Kundenkontakt und Organisation tätig. 2020 lernt sie ihren Partner kennen, arbeitet seit 2021 für seine Firma Far South Expeditions (farsouthexpeditions.com).