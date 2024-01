Vom Tindermatch zur Traumhochzeit

Am grossen Tag ist dennoch alles perfekt. Vor den Augen der gesamten Familie und der engsten Freunde wird Ramona in einem weissen Anzug von ihrem Vater zur freien Trauung geleitet. Ihre Emotionen kochen über. «Meine Visagistin hat gesagt, ich dürfe nicht heulen oder die Tränen abwischen, sondern nur abtupfen», berichtet sie lachend. «Sonst sehe ich auf den Fotos aus wie eine kranke Eule.» Charlotte folgt in einem langen weissen Traumkleid, das sie in einer Boutique in Zug ausgesucht hat. Über den beiden wehen weisse Vorhänge und Schleierkraut im Wind, hinter ihnen rauscht das Meer. Charlottes Bruder hält eine kurze Zeremonie. «Ich fühlte eine Mischung aus Liebe und Erleichterung, dass alles geklappt hat, dass alle unsere Liebsten hier sind für uns. Dieser Moment war Glück pur.»