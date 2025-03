Vom ZSC-Talent zum gefeierten NHL-Verteidiger

Wenn er im Training ist, besucht sie Pilateskurse, erkundet Manhattan oder trifft sich mit anderen Spielerfrauen. «Wir sind wie eine Familie.» Steht ein Heimspiel an, fährt sie ins Prudential Center und schaut zu. «Das ist ein schönes Gefühl», so Siegenthaler. Besonders weil sich die Stimmung in den Stadien stark von der in der Schweiz unterscheidet. «Hier kommen viele für das Erlebnis – sie wollen Hotdogs essen, ein paar Highlights sehen und sagen können, dass sie dabei waren. Verlieren wir, gehen viele vor dem Abpfiff.» In der Schweiz hingegen lebe der Sport von den Fans. «Sie singen, feuern die Mannschaft mit Hingabe an. Wir bedanken uns nach dem Spiel bei ihnen – das ist in den USA nicht üblich.»