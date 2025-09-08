Von Basel in die südfranzösische Camargue

Ursula Nyffeler (48)

Beruf: betreibt als Besitzerin ein Maison d’hôtes.

Leben in Zahlen: bewohnt ein grosses Haus von 1850 mit wunderschönem Garten und verdient «genug zum Leben in Frankreich und um nachhaltig in mein Unternehmen zu investieren». In der Kleinstadt Vauvert kostet ein gutes Baguette 1.10 Franken, der Coiffeur 33 Franken.

Eigentlich entschied ich für mich bereits mit Anfang 20, dass ich mein eigenes Hotel-Restaurant an einem schönen Ort im Süden haben wollte. Zwanzig Jahre später war es endlich so weit (www.enviedesud.com). Entscheidend für mich war, dass mein Lebenspartner dieses Projekt mitträgt. Er meinte: «Du musst nicht träumen, du musst machen.» Und seither mache ich.