Grosser Umbruch bei Max Heinzer – in wenigen Tagen wird der Fechter an der Heim-EM in Basel seine Sportler-Karriere beenden und neu als Verbandspräsident von Swiss Fencing walten. Welche Baustellen der 36-Jährige dort angehen will, weshalb er in erster Linie für die Familie zurücktritt und mit wem er künftig seine Psychokriege ausserhalb der Fecht-Piste austragen wird, erzählt der dreifache Familienvater im SI.Talk.

Sina Albisetti