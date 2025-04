Bevor es so weit ist, veranstaltet DJ Tanja La Croix ein Fest der Superlative am 12. April im Viersternehotel Vitznauerhof am Vierwaldstättersee. «Wir feiern meine Kunstausstellung in einer Art-Party und meinen Geburtstag. Es soll ein Fest voller Farben, Kreativität und Lebenslust werden.» Dafür hat sie sich extra ein Kleid schneidern lassen. «Es ist mir auch in der Schwangerschaft wichtig, meinen Stil beizubehalten und mich stylisch zu kleiden. Natürlich muss es bequem sein, aber eben auch mega aussehen. Dafür habe ich mich mit der Designerin Elena Meise zusammengetan.» Die DJ werde ein Kleid tragen, auf dem eines ihrer Werke aufgedruckt ist. Abends dann sei ihr Kleid glänzend, «ich verwandle mich wortwörtlich in eine Discokugel. Als funkelndes Highlight zum krönenden Abschluss eines besonderen Tages.» Danach geht sie in die Mutterschaftsferien. Ihr Comeback feiert sie am 9. August an der Zürcher Street Parade.