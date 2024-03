Seit fast 30 Jahren ist Dupraz in dieser Materie unterwegs. «Obwohl ich nur ein Jahr bleiben wollte!» Der Jurist aus Freiburg war seiner Frau nach Genf hinterhergereist. «Damals hatte ich gerade das Anwaltspraktikum gemacht und sagte mir: Jetzt nimmst du den erstbesten Job in Genf.» Dass er nun bis zu seiner eigenen Rente Rentenexperte ist, scheint an seiner Begeisterung für die AHV zu liegen. «Es ist einfach eine von Grund auf solidarische Versicherung. Ein Service für alle Menschen in diesem Land. Wir wissen, dass die Leute darauf angewiesen sind, ihr Geld zu bekommen. Deshalb muss bei uns alles super funktionieren.»