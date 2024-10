So tönt eine Sportlerin im Erfolgshoch! Mit munterer Stimme erzählt Chiara Tamburlini am Telefon von ihrem jüngsten Erfolg mit Platz 3 bei einem Turnier in China. Sie ist definitiv in der Spitze angekommen. Einige Wochen zuvor beim Besuch in der Ostschweiz: Chiara Tamburlini öffnet die Tür. Lange blonde Haare, breites Lächeln und Feuer in den Augen: «Chömed ine!», ruft sie in breitem Sankt Galler Dialekt.