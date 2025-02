«Von Kuba ins Spital mit Hepatitis-A»

Nebst Dina Rossi geht es auch ihrem Partner Cyrill Egli gesundheitlich nicht gut, «er leidet an ähnlichen Symptomen wie ich». Ihre achtjährige Tochter blieb davon verschont, denn sie war «zum Glück» nicht mit in den Ferien. Darüber zeigt sich Rossi nicht nur wegen des Krankseins erleichtert, sondern wegen Kuba an sich, «denn man muss die Bilder vor Ort auch verarbeiten können». Sie sei selbst mit anderen Erwartungen in die Ferien geflogen. «Ich habe mir Kuba längst nicht so vorgestellt, wie es wirklich ist. Der Zustand in Havanna ist sehr arm, ist vergleichbar mit Favelas.»