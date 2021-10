Monsieur Parmelin, was haben Sie heute Morgen gemacht?

Guy Parmelin: Ich bin von zu Hause in Bursins nach Bern gefahren. Wir hatten die gewohnte Morgensitzung, an der wir aufs Wochenende zurück- und auf die Woche vorausblicken. Dann folgte eine Sitzung des Bundesamts für Landwirtschaft und das erste Vorbereitungsmeeting für die Bundesratssitzung vom Mittwoch. Gibt es aktuell ein Dossier, das die Studierenden am Tisch betrifft? Nicht direkt, aber Themen, die relevant sind für ihre Zukunft. Zum Beispiel Sozialversicherungen. Und natürlich Covid. Eine Sitzung ohne dieses Thema gabs wohl seit zwei Jahren nicht mehr! Im Moment geht es um die Impffrage.



Slawa Bykow: Als gebürtiger Russe habe ich mich für die Impfung mit Sputnik entschieden, weil es kein eigenes Schweizer Produkt gibt.



Jean-François Steiert (nickt): Weil die Basler Pharmaindustrie leider die eigene Impfdivision verkauft hat.



Bykow: Es wäre schön, wenn Sputnik in der Schweiz bald zugelassen würde.



Parmelin: In der Schweiz akzeptieren wir nur Impfstoffe, die von der Europäischen Arzneimittel-Agentur zugelassen sind.



Bykow: Russland war bei der Impfstoffentwicklung stets führend. Seit ich ein Kind war, habe ich viele Impfungen erhalten – und hatte nie ein Problem da-mit. Schade, wird ausgerechnet in dieser Krise Politik über Gesundheit gestellt.



Steiert: Ich habe mich wie alle Mitglieder der Freiburger Regierung impfen lassen, weil wir nur so aus der Krise kommen. Mein Credo ist: möglichst wenig Zwang und möglichst viele Gelegenheiten zum sozialen Austausch.



Anic Marchand: Ich habe Mühe mit dem sozialen Druck. Dieser kommt nicht vom Bundesrat, sondern bei uns in Freiburg von der Uni und vom persönlichen Umfeld. Wenn ich den Freiraum hätte, mich zu entscheiden, wär ich vermutlich schon geimpft. So warte ich noch ab.