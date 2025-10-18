Fatima Walthert (36)

Beruf: SUP- und Kajak-Tourguide.

Leben in Zahlen: Bewohnt eine 7500-Quadratmeter-Finca, lebt von Mieteinnahmen ihres Hauses in der Schweiz, arbeitet als Guide und verkauft Recyclingkunst für ihren Gnadenhof. Auf Santa Cruz kostet ein gutes Brot 4 bis 8 Franken, der Coiffeur 12 Franken.

Als sie 2015 Ecuador als Rucksacktouristin bereist, lernt sie ihren Ehemann Erick kennen. Das Paar hat heute eine fünfjährige Tochter, Samaya. «Ich träumte mein Leben lang davon auszuwandern, und Galápagos ist einer der einzigartigsten Orte der Welt. Tiere und Natur zogen mich den Bann. Ob mein Mann in der Schweiz auf lange Sicht happy geworden wäre, bezweifle ich. Deshalb fiel es mir viel leichter auszuwandern.»