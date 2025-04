«Vor der Kamera zu sein, hat sich sofort vertraut angefühlt»

Der Arbeitstag im SRF Studio ist durchmischt: Rückblick auf die vorherige Sendung, Vorbereitung auf die neue am Abend, ab in die Maske. «Bei Frauen dauert die Zeit in der Maske oft bis zu einer Stunde», verrät Leiser. Für ihr Ritual, sich mindestens eine halbe Stunde Ruhe vor der Sendung zu gönnen, fehlte bisher oft die Zeit. Dann geht es ins Studio, die Sendung läuft, um 23 Uhr ist Feierabend für Eliane Leiser. Und auf geht es zurück nach Hause. Nach Bern, in ihrem Fall. «Auf der Heimfahrt habe ich eine Stunde Zeit, etwas runterzukommen», verrät sie. Wenn sie heim kommt, ist ihre siebenjährige Tochter Charlotte schon im Bett. Durfte die Kleine wenigstens Mamas Premiere im Fernsehen gucken? «Die erste Sendung hat Charlotte sich am nächsten Tag angeschaut», sagt die Moderatorin.