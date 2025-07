Vor seiner Linse standen Julia Roberts, Brad Pitt und Co.

Als Sohn eines Ingenieurs und einer Swissair-«Hostess» im Wallis geboren und in Bern aufgewachsen, wollte Schaer erst Schauspieler werden, trat am Stadttheater und in «James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät» als Statist auf. «Ich war der Schüler mit dem Riesenpickel», erinnert er sich an den Kurzauftritt im Berner Oberland lachend. Mit 15 durfte er für die Pfadi einen Western drehen. Beim Laden der Kamera ging aber etwas schief, und von den 40 Filmrollen kamen nur sieben richtig belichtet zurück. Eine Katastrophe! Er schwor sich, so etwas passiere ihm nie mehr, und machte eine Lehre als Filmtechniker im Filmlabor Schwarz in Ostermundigen BE: «Da konnte ich auch Sportanlässe fürs Fernsehen filmen und lernte Kameraleute aus ganz Europa kennen.»