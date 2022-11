Mario Gavranović geniesst Auszeit auf den Malediven

Es ist das erste Mal für Mario Gavranović (32), dass er nicht mehr mit der Schweizer Fussball Nationalmannschaft an einer Weltmeisterschaft mitspielt. Der Stürmer ist ein Urgestein der Schweizer Nati. Seit 2009 kickte er für die Schweiz, zuerst in der U-21-Nationalmannschaft, ab 2011 für das A-Kader. An der letzten WM in Russland 2018 gehörte Gavranović noch zum Aufgebot der Schweiz und auch an der EM 2021 kickte er die Schweizer bis ins Achtelfinal. Doch mit der WM in Katar ist die Nati-Karriere von Mario Gavranović nun offiziell beendet.