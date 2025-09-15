«Irgendwo nicht mehr veränderbar»

«Ich bin happy»

Ob das Thema Einsamkeit zum Teil etwas unterschätzt, gar tabuisiert werde, will Gredig wissen. «Ich glaube schon. Das ist auch eine gewisse Scham, die man hat. Ich glaube, das haben eine Menge Leute, dass sie sich genieren zu sagen ‹ich bin alleine›. Und wie gesagt, ich bin ja eigentlich in diesem Sinne nicht alleine, ich bin nicht mutterseelenallein auf dieser Welt, ich habe meine Kollegen». Er selbst geniere sich auch nicht, darüber zu sprechen, denn «ich hoffe etwas auf das Verständnis der Leute und auch, wenn es wehtut, es ist halt der Lauf der Zeit. Und im letzten Lebensabschnitt bin ich nicht der Einzige, dem es so geht, wie es mir jetzt geht. Gleichzeitig muss ich aber sagen: Ich bin happy».