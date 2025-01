Deutsche «Tagesschau» im T-Shirt moderiert

Wie sind die Regeln bei der Schweizer Tagesschau auf SRF?

Schaut man sich die Hauptausgabe der Schweizer «Tagesschau» auf SRF an, wird klar: Die männlichen Aushängeschilder der Nachrichtensendung mögen es klassisch. Michael Rauchenstein (35) und Florian Inhauser (57) moderieren ihre Sendung immer im Anzug und Krawatte. Eine Ausnahme gab es noch nie, was Michael Rauchenstein gefällt. «Ich finde, die Krawatte gehört bei der ‹Tagesschau› einfach dazu. Sie unterstreicht die Seriosität der Sendung, passt zu den Themen und schafft eine gewisse Distanz», sagt der Moderator zu Blick. Er und sein Kollege Florian Inhauser sind die Einzigen bei SRF, die noch in Hemd und Krawatte moderieren. Jemals ohne dieses Accessoire am Schirm zu erscheinen, steht für Michael Rauchenstein nicht zur Debatte. Denn: «Ich bin ein grosser Krawatten-Fan. Ohne würde ich mich unwohl fühlen.»