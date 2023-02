«Die Ansprüche sind gestiegen»

Partnerschaft mit Zalando

Die Online-Konkurrenz wird immer grösser. Warum soll man noch ins Warenhaus?

Weil wir der Kundschaft ein Erlebnis bieten, das sie ihm Netz nicht finden. Ein Beispiel: An einem Samstagnachmittag wollte ein Kunde eine 10 000 Franken teure Berkel-Aufschnittmaschine kaufen – aber nur, wenn diese am Abend in seinem Chalet im Berner Oberland steht. Also fuhr der Geschäftsführer am Abend hoch. Das nenne ich Kundenpflege. Mein Vater hat in den 70er-Jahren das Loyalitätsprogramm mit Kundenkarte in die Schweiz gebracht – heute nutzen dies praktisch alle Warenhäuser. Was super ankommt, sind unsere Events wie etwa die Ladies Night, an der sich Frauen unter anderem vor Ort tätowieren lassen konnten. Das war besonders begehrt (lacht). Oder ein Herrenabend mit Spieltisch. Wir haben einen Kinderhort, die schönsten WCs von Bern und ab dem Sommer ein Rooftop-Restaurant mit Sicht auf die Berge. Ohne solche Zusatzservices gehts nicht mehr – das ist der Unterschied zu früher.



Jelmoli war in Sachen E-Commerce ein Spätzünder. Sie arbeiten seit einem Jahr mit Zalando. Wie läuft das?

Gut – ohne genaue Zahlen nennen zu können. Als kleiner Player hätten wir viel Geld in die Hand nehmen müssen, um nur annähernd so gut zu sein wie Zalando. Deshalb macht die Partnerschaft Sinn. Wir können bestimmen, was wir über die Plattform anbieten, die Risiken sind begrenzt.



Sie haben zwei Töchter. Treten sie mal in Ihre Fussstapfen?

Die ältere ist 22 und geht Richtung internationale Beziehungen, die jüngere ist 20 und interessiert sich für die Gastronomie. Es ist also noch völlig offen – und ich setze da keinen Druck auf. Das haben auch meine Eltern bei mir so gehandhabt, wofür ich ihnen dankbar bin. Als ich Mitte 30 ins Geschäft einstieg, passte das für mich.