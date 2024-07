Sind Sie auch schon in gefährliche Situationen geraten?

In der Schweiz weniger. Hier muss man vor allem in den Bergen aufpassen und immer die Gewalt der Natur im Hinterkopf behalten. Aber in den letzten zwei, drei Jahren konnte ich auch mehrmals im Ausland fotografieren. In Botswana haben wir vier Löwenbrüder begleitet. Wir haben mit Fotofallen gearbeitet, damit wir die Kameras aus der Ferne auslösen konnten. Trotzdem gabs eine Situation, in der wir recht nah an diese Tiere gekommen sind.