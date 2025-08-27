Warum die Stubete Gäng plötzlich von einem farbigen Schuh redet

Und gerade, als Moritz Hassler beim Raten so richtig in Fahrt kommt, ist der Spass auch schon wieder vorbei. Während Aurel etwas enttäuscht vom Ergebnis zu sein scheint, bietet Moritz seine Dienste als künftiger Übersetzer an. Davor heisst es für die Musiker aber erstmal ab zum ESAF, welches vom 29. bist 31. August im Glarnerland stattfindet. Am Sonntagabend um 21.30 Uhr betritt dann die Stubete Gäng die Bühne und lässt das Schwing-Wochenende würdig ausklingen. Und was hat es jetzt mit dem farbigen Schuh auf sich, den Moritz seinem Bruder so verzweifelt zurief? Das erfahrt ihr im Video.