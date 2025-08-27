Warum die Stubete Gäng plötzlich von einem farbigen Schuh redet

«FARBIGER SCHUH?», schreit Moritz Hassler (37) seinen Bruder Aurel (40) an, als dieser beim Lippenlesen-Test der Schweizer Illustrierten einen Begriff zuwirft. Der Clou: Moritz hat Kopfhörer auf und kann kein Wort von dem hören, was sein Bruder ihm sagt. Anhand der Lippenbewegungen muss er also erkennen, was Aurel ihm da übermitteln will.
Keine einfache Angelegenheit, merkt auch Aurel, als sein Bruder Moritz ihm verschiedene Begriffe mit den Lippen formt. «Auf der Bühne verstehen wir uns ja blind», sagt Moritz Hassler. Aber wie sieht es mit taub aus? Da wird es schon etwas schwieriger.
Und gerade, als Moritz Hassler beim Raten so richtig in Fahrt kommt, ist der Spass auch schon wieder vorbei. Während Aurel etwas enttäuscht vom Ergebnis zu sein scheint, bietet Moritz seine Dienste als künftiger Übersetzer an. Davor heisst es für die Musiker aber erstmal ab zum ESAF, welches vom 29. bist 31. August im Glarnerland stattfindet. Am Sonntagabend um 21.30 Uhr betritt dann die Stubete Gäng die Bühne und lässt das Schwing-Wochenende würdig ausklingen. Und was hat es jetzt mit dem farbigen Schuh auf sich, den Moritz seinem Bruder so verzweifelt zurief? Das erfahrt ihr im Video.