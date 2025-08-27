Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. People
  3. Swiss Stars
  4. Stubete Gäng: Lippenlesen mit Moritz und Aurel Hassler
loading...
Am Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest rocken Aurel und Moritz Hassler mit ihrer Band «Stubete Gäng» wieder die Bühne.  Die beiden Brüder kennen sich von klein auf und verstehen sich deshalb blind. Doch wie gut kommunizieren die beiden nonverbal? Im Spiel «Lippenlesen» sind die Geschwister gefordert, die Worte des anderen zu erraten, ohne etwas zu hören. Sina Albisetti
Lippenlesen mit Aurel und Moritz Hassler

Warum die Stubete Gäng plötzlich von einem farbigen Schuh redet

Am Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest geht es nicht nur im Sägemehl wild her, sondern auch auf der Bühne. Dann tritt nämlich die Stubete Gäng auf und sorgt beim Publikum für beste Stimmung. Davor wollten wir aber noch testen, wie gut sich Aurel und Moritz Hassler verstehen, wenn sie sich eben nicht verstehen.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

«FARBIGER SCHUH?», schreit Moritz Hassler (37) seinen Bruder Aurel (40) an, als dieser beim Lippenlesen-Test der Schweizer Illustrierten einen Begriff zuwirft. Der Clou: Moritz hat Kopfhörer auf und kann kein Wort von dem hören, was sein Bruder ihm sagt. Anhand der Lippenbewegungen muss er also erkennen, was Aurel ihm da übermitteln will. 

Keine einfache Angelegenheit, merkt auch Aurel, als sein Bruder Moritz ihm verschiedene Begriffe mit den Lippen formt. «Auf der Bühne verstehen wir uns ja blind», sagt Moritz Hassler. Aber wie sieht es mit taub aus? Da wird es schon etwas schwieriger. 

Und gerade, als Moritz Hassler beim Raten so richtig in Fahrt kommt, ist der Spass auch schon wieder vorbei. Während Aurel etwas enttäuscht vom Ergebnis zu sein scheint, bietet Moritz seine Dienste als künftiger Übersetzer an. Davor heisst es für die Musiker aber erstmal ab zum ESAF, welches vom 29. bist 31. August im Glarnerland stattfindet. Am Sonntagabend um 21.30 Uhr betritt dann die Stubete Gäng die Bühne und lässt das Schwing-Wochenende würdig ausklingen. Und was hat es jetzt mit dem farbigen Schuh auf sich, den Moritz seinem Bruder so verzweifelt zurief? Das erfahrt ihr im Video.

Von Sina Albisetti und san vor 4 Minuten
Themen per E-Mail folgen
#Aurel Hassler
#Moritz Hassler
#Stubete Gäng
#ESAF
#Lippenlesen
Mehr anzeigen