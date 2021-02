1997 zogen Sie weg aus der Schweiz. Haben Sie Heimweh? Manchmal. In der Schweiz läuft alles so rund und geordnet, die Natur ist wunderschön. Oft wünsche ich mir, mich schnell zu meinen Eltern im Aargau beamen zu können, mein Papa macht so prima Gnocchi! Wegen Corona bin ich ständig in Sorge um die beiden. Klar nehme ich an eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen teil. In meinen Filmen beschäftige ich mich intensiv mit meiner Heimat, die räumliche Distanz hilft da sogar. Es gibt noch viele Geschichten zu erzählen in der Schweiz!