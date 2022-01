Warum Peach Weber seine Heimat Aargau so liebt

Was viele ausserhalb des Aargaus nicht wissen: Peach Weber war auch in der Politik erfolgreich. Was bewog Sie dazu, 1978 für den Einwohnerrat in Wohlen zu kandidieren?

Wenn einem etwas nicht passt, kann man Leserbriefe schreiben oder in die Politik gehen. Also stellte ich mich mit der Einmannliste «Euse Maa» zur Wahl – und gewann auf Anhieb zwei Sitze. Heute wäre ich froh um zwei Sitze … Ich überredete dann einen Kollegen, Johannes Ludin, mit mir in den Rat zu kommen. Bei der nächsten Wahl stellten wir uns als «Eusi Manne» und später, als wir zu acht im Parlament sassen, als «Eusi Lüüt». Ideologien spielten keine Rolle. Nach zwölf Jahren zog ich mich zurück. Heute gibts unsere Gruppe nicht mehr – sie hat sich den Grünen angeschlossen. Ich wurde dreimal angefragt, ob ich für den Nationalrat kandidieren wolle. Aber das wäre nichts für mich. Es gibt keine Partei, hinter der ich auch nur zu 30 Prozent stehen könnte.