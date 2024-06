An welchem Tag genau die Tochter des Schweizer Sängers Luca Hänni (29) und seiner Frau, der deutschen Tänzerin Christina Hänni (34), genau zur Welt gekommen ist, ist nicht bekannt. Ihre Fans liess das Paar am 16. Juni lediglich wissen, dass sie Eltern geworden sind: «Aus einem Duo wird ein Trio. Wir geniessen unsere gemeinsame Kennenlernzeit und bedanken uns von Herzen für alle Glückwünsche und Gedanken an uns 3». Seither spricht Christina Hänni auf ihrem Instagram-Account immer wieder über die Freuden und Strapazen als Neo-Mutter und teilt erste Eindrücke aus ihrem neuen Leben. In der neusten Folge des Podcasts «Don't Worry Be Hänni» geht das Paar auf die «meistgestellte Frage» ein: Wie heisst das Neugeborene denn nun?