«Was bringt es mir, nur intelligent, aber nicht sympathisch zu sein?»

Wofür geben Sie am meisten Geld aus?

Für Inneneinrichtung. Das kommt zu Hause nicht immer gut an (lacht). Mir liegen all meine Möbel am Herzen, ich habe sie mir nach und nach angeschafft. Mein Lebenspartner und ich werden nie Kinder haben, in die ich investieren würde, darum gebe ich mein Geld für Dinge aus, die mir guttun.