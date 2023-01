Den längsten Post unter den Stars setzte Michelle Hunziker (42) zum Jahresbeginn ab und beweist damit einmal mehr, dass in ihr eine äussers reflektierte Person steckt. Sie sinniert unter anderem über das Gleichgewicht von Ja- und Nein-Sagen. Habe man dieses gefunden, könne man sich das richtige Mass an Aufmerksamkeit schenken, schreibt sie und wird beinahe philosophisch: «Man muss akribisch alle bösartigen Gewohnheiten dekonstruieren, von der Schuld bis zur zwanghaften Sorge um andere, immer das Richtige zu tun, um die Erwartungen der Menschen um einen herum nicht zu missachten.» So schaffe sie sich Freiräume, um neue Kraft zu schöpfen und wisse, dass Menschen, die sie lieben, das verstehen werden. Mit diesen Gedanken geht Michelle Hunziker «mit einem Energieschub und vielen neuen Zielen» ins neue Jahr.