Was ist deine schönste Weihnachtserinnerung aus deiner Kindheit?

Wir sind immer am Nachmittag des 24. Dezembers an ein Kindertheater gegangen und währenddessen war das Christchindli bei uns und hat unsere Wohnung dekoriert mit dem Christbaum, der Krippe und den Geschenken unter dem Baum. Dann hat Mami den Vorhang zum Wohnzimmer gezogen und ich konnte es kaum erwarten, nach Hause zu gehen und am Abend endlich den Vorhang aufzuziehen. Dieser Moment war so magisch!