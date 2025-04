Was hinter dem Zivadiliring-Hype steckt

Kaum hat Yvonne diese angezogen – beziehungsweise ihr Businesskleid gegen eine bequeme Jeans eingetauscht –, gehts los: Yvonne, Maja und Gülsha Adilji (39) schwatzen aufgeregt durcheinander. Gerade ist eine neue «Zivadiliring»-Folge online gegangen. Und die hats in sich. Nicht nur weil Gülsha verrät, dass es in ihrem Leben einen Mann gibt, der so wichtig ist, dass «ich Hunderassen google, die zu uns passen könnten». Sondern vor allem, weil es die erste Folge ist, seit das Schweizer Radio und Fernsehen SRF – bis anhin die Heimat von «Zivadiliring» – Anfang Jahr das Ende der Zusammenarbeit bekannt gab. Jetzt ist klar: Den Podcast gibts weiterhin, unregelmässig zwar, dafür ohne Partner und ohne Sponsoren. Zusätzlich sind die drei dieses und nächstes Jahr live in der Schweiz unterwegs. Das Highlight: ihre Show im Zürcher Hallenstadion am 26. Oktober.