Ja, da ist die gnadenlose soziale Kontrolle, das selbstgerechte Urteilen über andere, diese so eng gesteckte Vorstellung, wie ein Leben gelebt werden soll. Darunter habe ich in der Schweiz durchaus gelitten, und zwar in der Zürcher Medienszene noch mehr als auf dem Dorf. Doch da ist auch das knurrige Einlenken, das Über-den-eigenen-Schatten-Springen, das Überwinden von Vorurteilen und Feindbildern. Da ist die helfend ausgestreckte Hand in der Not. Da ist der wortkarge, aber unverbrüchliche Zusammenhalt unter den Frauen. Ihre Freundschaft muss man sich verdienen, aber sie hält. Ein Leben lang.