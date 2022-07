Luca Hänni (27) ist allgemein als Sonnenschein bekannt und strahlt mit dem grossen Stern immer wieder um die Wette. Auf Instagram zeigt sich der Berner nun aber sehr geheimnisvoll. Mit verschränkten Armen liegt er im Garten und lächelt mysteriös in die Kamera, dazu schreibt er: «Secret Smile». Oh là là, was hat Luca denn für ein Geheimnis? Das verrät er leider nicht, aber wir haben da so unsere Theorie.