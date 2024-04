In Sachen Haare und Make-up vertraut Michelle Hunziker (46) meistens nur einer Person: ihrer guten Freundin und Hairstylistin Laura Barenghi. Die beiden Frauen kennen sich seit Jahren und sind nicht nur beruflich miteinander verbandelt. Hunziker und Barenghi machen auch oft zusammen Ferien und reisen an die schönsten Orte der Welt, so wie 2022, als sie es sich auf den Malediven gut gehen liessen.