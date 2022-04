Überschwängliche Freude bei Egli

Gabalier kam wohl als Überraschungsgast in Eglis Show – was bei ihr zu regelrechten Freudenstürmen führte. Egli begrüsste den «Volks Rock'n'Roller» mit einem ungläubigen «Du bist da!», stürmte auf die Bühne und küsste den Österreicher auf die Backe und umarmte ihn. Obwohl diese Szenen bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern für Staunen sorgt, sind sie wohl kaum Zeichen einer engeren Beziehung. Vielmehr war Egli begeistert über den Fakt, dass Gabalier sich extra die Ehre gab und bei der Show auftrat. Das bestätigte auch der Kärntner selbst: Es sei in der Schlagerszene eben ein Geben und ein Nehmen.