Am Donnerstagabend feierte Blanco Premiere mit der Komödie «Monsieur Claude und seine Töchter» in Giacobbos Casinotheater Winterthur. Der deutsche Unterhalter schlüpft dabei in die Rolle des ivorischen Vaters, dessen Sohn eine Schweizerin heiraten will. Die Theateradaption beruht auf dem gleichnamigen Film, der mit über 20 Millionen Zuschauenden zu den erfolgreichsten Komödien des französischen Kinos gehört. Mit dem Stück über aufeinanderprallende Kulturen stand Blanco bereits im Mai 2023 auf der Bühne des Zürcher Bernhard-Theaters. Dazu sagte er gegenüber Blick: «Kulturen prallen überall aufeinander, von hier bis Australien. Das Thema ist immer topaktuell. Das macht das Stück aus.»