Immer wieder Ärger mit dem Gesetz

Vor einigen Jahren kam sie mit dem Gesetz in Konflikt, weil sie zu Unrecht Geld von der Invalidenversicherung bezogen haben soll. Wie das Magazin «Vanity Fair» berichtet, geht es um einen Betrag von rund 95'000 Franken, welchen Q'orianka beantragte, weil sie sich 2019 bei Dreharbeiten am Nacken verletzte und sich daraufhin arbeitsunfähig schreiben liess. Trotzdem ging die Schauspielerin weiterhin ihrem Beruf nach und arbeitete 2020 am Set der TV-Serie «Yellowstone». Und auch ihr Engagement für die Umwelt brachte ihr wiederholt Ärger ein. Für Greenpeace kettete sie sich vor zehn Jahren an die Ankerkette eines Frachters, zwei Jahre zuvor an den Zaun des Weissen Hauses – für diese Aktion wurde sie sogar verhaftet.