Was macht Gerhard Pfister im Literaturclub, liebes SRF?

Pfister gilt eigentlich als eingefleischter Kritiker des SRF. Da überrascht es, dass er sich plötzlich in die Höhle des Löwen wagt, sozusagen. Oder? Nicht ganz, denn SRF holt Pfister in den «Literaturclub». Statt also dem Sender die Leviten zu lesen, bekommt Pfister hier nun eine Plattform geboten, die literarischen Werke anderer genauer unter die Lupe zu nehmen.