Hunziker scheint von ihrem Ausflug in die Berge begeistert zu gewesen zu sein. In einer Medienmitteilung von Schweiz Tourismus lässt sie sich folgendermassen zitieren: «Ich hatte eine unglaubliche Erfahrung bei den Dreharbeiten. Nicht nur Yann und Andreas haben dazu beigetragen, sondern auch die wunderschöne Herbstkulisse im Engadin. Es war schon immer mein Kindheitstraum, im Wald am Lagerfeuer mit Freunden zu essen. Ich bin mir sicher, dass ich mit dieser Kampagne den Italienerinnen und Italienern eine Schweiz zeigen kann, wie man sie bis jetzt selten gesehen hat.»