Einer hatte ein bisschen mehr Glück als andere. Wie der «TagesAnzeiger» schreibt, durfte Stan Wawrinka im Gegensatz zu den anderen Schweizern, Henri Laaksonen und Belinda Bencic, die 14 Tage Zimmerarrest hatten, täglich trainieren. Dies weil sich in seinem Flugzeug kein Passagier befand, der positiv getestet wurde. Und so durfte die aktuelle Weltranglisten-Nummer 16 anstelle von kleinen Ballübungen im Hotelzimmer ein richtiges Training auf dem Platz absolvieren. Und das war für den 35-jährigen Waadtländer von grosser Bedeutung, denn, wie Wawrinka der australischen Zeitung «Herald Sun» verriet, erkrankte er um die Weihnachtszeit an Covid-19 und erlitt dadurch einen Trainingsrückstand.