«Welcher Frauentyp bist du?»

DIE TRAUMFRAU (1–11 Punkte)

Gratulation! Du bist eine Traumfrau. Zumindest für frauenverachtende Machos. Du stehst extra früh auf, um bereits top gestylt zu sein, wenn dein Partner aufwacht. Am liebsten erfüllst du ihm all seine Träume, ob hinter dem Herd oder im Bett. Als Liebesbeweis reicht für dich ein Stück Schmuck oder Bastelzubehör. Hauptsache, es glitzert. Du magst Fussballgucken, Bierbringen und Pizzabestellen, isst aber selber nur Salat, um schlank zu bleiben. Du hasst Emanzipation. Alles, was Frau braucht, ist schliesslich ein Mann. Die Traumfrau ist glücklicherweise vom Aussterben bedroht und existiert bald nur noch in der Fantasie von Chauvinisten und Machos.