Welcher Schweizer Star zeigt hier seine Kinderfotos?

«Ich bin jetzt 25 und ich fühle mich manchmal immer noch so», schreibt Nemo weiter an das jüngere Ich. «Aber ich wollte dir von etwas unglaublich Schönem erzählen, das mir erst vor ein paar Tagen passiert ist», so Nemo – und spielt damit auf den Auftritt in Basel am diesjährigen Eurovision Song Contest an, als das Bieler Gesangstalent erstmals den neuen Song «Unexplainable» performte und mit dem gewagten Auftritt die Geister scheiden liess.