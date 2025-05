Welches ist die schönste Gemeinde?

So funktioniert es

Reichen Sie uns Ihren Vorschlag bis zum 30. Mai ein – mit dem Namen der Gemeinde (maximal 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner) und einem kurzen Beschrieb Ihres Dorfs. Eine namhaft dotierte Fachjury wählt dann sechs Dörfer aus der ganzen Schweiz aus. Über diese werden in der Deutschschweiz die Schweizer Illustrierte und in der Romandie «L’illustré» in ihren Heften und online berichten. Im Juni und Juli sind dann wieder unsere Leserinnen und Leser am Zug: Sie wählen das «Schweizer Dorf des Jahres 2025». Wir freuen uns auf viele tolle Bewerbungen!